〈美股早盤〉美5月PPI增速放緩 主要指數開高

美國公布 5 月生產者物價指數（PPI）年升幅度低於預期，核心 PPI 月增率也放緩，讓市場投資人對通膨擔憂鬆了一口氣，美股周二（14 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數跌漲 32 點或近 0.11%，那斯達克綜合指數漲 32 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 0.5%。

美國勞工統計局今日公布美國 5 月 PPI 升幅略為放緩，較去年同期上升 10.8%，低於市場預期的 10.9% 與 4 月修正後的 10.9%，不包括食品、能源在內的 5 月核心 PPI 年增 8.3%，低於市場預期的 8.6%，前月修正後數值為 8.6%。

按月計算，5 月 PPI 月增率為 0.8%，符合市場預期，但高於修正後前值 0.4%；5 月核心 PPI 月增率報 0.5%，低於市場預期 0.6%，高於修正後前值 0.2%。

儘管 5 月 PPI 年增率稍微放緩但仍處在高點，凸顯整體經濟持續存在通膨壓力，可能促使聯準會（Fed）積極升息。另外最新數據也透露出，通膨持續時間將比大多數經濟學家與央行先前預期的更久。

美銀同日公布的 6 月基金經理人調查顯示，投資人對停滯性通膨（stagflation）擔憂達到 2008 年金融危機以來新高，而對全球經濟成長樂觀的情緒降至歷史低點。

此外，調查顯示基金經理人對全球企業獲利預期也降至 2008 年的水準，美銀策略師指出，先前獲利預期的低谷出現在雷曼兄弟破產與網路泡沫化等華爾街其他重大危機期間。

數位資產方面，受火熱通膨數據與加密貨幣借貸平台 Celsius Network 暫時凍結用戶提款與轉帳的利空影響下，比特幣價格一路向下，短短一天內日跌逾 15%，一度跌至 2.1 萬美元上下。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣跌幅收斂，24 小時內下跌 4.8%，報 22,488.55 美元。

截至台北時間周二（14 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 10.59%，至每股 70.83 美元

甲骨文受惠雲端基礎設施業務成長推動，上季財報表現亮眼，營收年增 5% 至 118.4 億美元、經調整後每股獲利報 1.54 美元，雙雙優於市場預期的 116.6 億與 1.37 億美元。展望未來，隨越來越多企業轉向混合辦公型態，甲骨文看好雲端軟體需求成長。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.92%，至每股 38.48 美元

推特執行長 Parag Agrawal 日前給全體員工的會議通知信件中表示，特斯拉執行長馬斯克也將出席會議，與員工進行首次面對面會談。該場會議重點居焦在解決推特員工對馬斯克收購推特後的憂慮。

目前馬斯克收購推特進度停滯，有外媒報導稱，馬斯克威脅推特若不給出假帳號爭議的結果，將放棄此次收購。外界推測，馬斯克可能會利用這次員工大會與假帳號爭議，重新協議收購價格。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 0.6%，至每股 51.70 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 日前受到比特幣價格暴跌拖累股價一瀉千里，雪上加霜的是，摩根大通因此將該股從「增持」（overweight）下調為「中性」（neutral），並稱加密貨幣市場今年暴跌再加上 Coinbase 投資增加，難以預估該公司近期獲利能力。此外 Coinbase 也宣布將裁員近五分之一，目前該公司大約擁有 5,000 名員工，意味著將裁員約 1,000 人。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 10.8%，預期 10.9%，前值 10.9%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.4%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 8.3%，預期 8.6%，前值 8.6%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.2%

華爾街分析：

State Street Global Markets 資深策略師 Marija Veitmane 表示，他依然看空股市前景，認為通膨仍是個大問題，各國央行需要採取非常積極的措施應對，這對股市來說是非常負面的因素。

市場的下一個大動作可能要等到 Fed 會議後才會出現，而且現況來看 Fed 沒有放慢升息步伐的可能，更可能的是強調平抑通膨的重要性。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，今日美股期貨小幅走高，而美債殖利率從多年高點回落，主因是市場仍聚焦 Fed 的一舉一動。