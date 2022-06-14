標普指數跌入熊市 美銀基金經理人調查顯示投資人痛苦更深

美股跌入熊市，美國銀行 (BofA)(BAC-US) 的 6 月基金經理人調查「預示著投資人的痛苦更深」，因為人們擔心聯準會 (Fed) 會大幅升息。

美國銀行表示：「華爾街的情緒很糟糕，但在殖利率和通膨率大幅上升之前，股市不會出現大幅低點，而後者需要 Fed 在 6 月和 7 月進行超級鷹派的升息。」

對全球成長的樂觀情緒降至新低水平，預期經濟走強的基金經理人比率也較 5 月大跌 73%，降至 1994 年以來的最低水平。

對全球獲利預期也降至 2008 年 9 月經濟大衰退期間以來的最低水平。調查顯示，股票的最大「尾部風險」是 Fed 更加鷹派，而基金經理人主要抱持現金和醫療保健等防禦性行業。

美股周一 (13 日) 跌入熊市，標準普爾指數收盤時較 1 月的近期紀錄高點低 20% 以上，主要受到上周五 (10 日) 消費者物價指數（CPI）高於市場預期，引發市場擔憂升息。

美國國債殖利率也攀升到 2011 年以來最高水準，對蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技公司造成沉重壓力。

在更廣泛的避險交易中，比特幣價格也跌破 23000 美元，而 Coinbase (COIN-US) 和 Microstrategy (MSTR-US) 等以加密貨幣為中心的股票同樣受到重創。