台股跌勢收斂守住萬六 三大法人賣超238.19億元 外資連4砍

美股周一墜入熊市，台股今 (14) 日早盤一度跌逾 200 點，失守萬六、15900 點，但金融股表現強勢，電子權值股跌幅也逐漸收斂，帶動加權指數尾盤急拉，終場小跌 23 點，收在 16047 點，成交值約 2267 億元，三大法人合計賣超 238.19 億元，外資已連續 4 個交易日賣超。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資繼昨天狂殺 480 億元後，今天再砍 236.92 億元，為連 4 賣；投信賣超 19.2 億元；自營商轉為買超 17.94 億元。三大法人合計賣超 238.19 億元。

受美股崩跌影響，台積電 ADR 周一重摔 3.53%，收 85.55 美元，探 1 年新低，今天股價持續走弱，一度跌逾 1%，但隨著低接買盤進場，終場跌幅收斂，收 513 元；聯發科盤中最低跌至 866 元，尾盤跌幅也縮至 1% 以內，收 880 元。

金融股今天表現有撐，由於市場預期鐵定升息，可望引導利差擴大，挹注金融業獲利，中信金、玉山金、第一金、華南金、上海商銀等，今天股價均上漲超過 1%，金控雙雄則表現不同調，國泰金獨憔悴下跌作收。

主要權值股陸續回神，台塑集團股方面，台塑化受惠油價高檔題材，漲近 2% 最為強勢，台塑、台化力守平盤之上，其他包括鴻海、廣達、亞德客 - KY、和泰車等也在盤上表現，不過，聯電、國巨、瑞昱、大立光、友達等終場仍收黑。

華新受惠不鏽鋼、電線電纜及鎳生鐵事業貢獻，累計前 5 月營收 773.99 億元，創近 11 年同期新高，全年獲利可期，今天在買盤回籠下，股價勁揚 5%，收 44.7 元，中電、華電、大亞、聲寶等也表現不俗，帶動上市電器電纜類股指數終場漲逾 3%，為盤面多頭指標之一。

鴻海今天表現抗跌，除了受到低軌衛星、電動車題材激勵，集團股季底作帳行情也陸續啟動，帶動鴻家軍人氣紅不讓，其中，低軌衛星概念股建漢一度亮燈漲停，台揚也上漲約半根停板，臻鼎 - KY、天鈺、鴻準則上漲 1-2%。