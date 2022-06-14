金融股、鴻家軍撐腰 台股下半場急拉小跌23點收16047點

在通膨巨獸壟罩下，美股周一墜入熊市，台股今 (14) 日大洗三溫暖，早盤一度跌逾 200 點，失守萬六、15900 點，但金融股強勢撐盤，電子權值股跌勢收斂，鴻家軍也吸引買盤進駐，帶動加權指數下半場急拉，終場小跌 23.61 點或 0.15%，收在 16047.37 點，成交值 2266.98 億元。

櫃買指數終場下跌 0.51 點或 0.26%，收在 199.25 點，成交值 662.08 億元。上市櫃成交值合計 2929.06 億元。

受美股崩跌影響，台積電 ADR 周一重摔 3.53%，收 85.55 美元，探 1 年新低，今天股價持續走弱，一度跌逾 1%，但隨著低接買盤進場，終場跌幅收斂，收 513 元；聯發科盤中最低跌至 866 元，尾盤跌幅也縮至 1% 以內，收 880 元。

主要權值股陸續回神，台塑集團股方面，台塑化受惠油價高檔題材，漲近 2% 最為強勢，台塑、台化力守平盤之上，其他包括鴻海、廣達、亞德客 - KY、和泰車等也在盤上表現，不過，聯電、國巨、瑞昱、大立光、友達等終場仍收黑。

鴻海盤中股價逆勢翻紅，除了受到低軌衛星、電動車題材激勵，加上集團股季底作帳行情也陸續啟動，帶動鴻家軍人氣紅不讓，其中，低軌衛星概念股建漢一度亮燈漲停，台揚也上漲約半根停板，臻鼎 - KY、天鈺、鴻準則上漲 1-2%。

金融股今天表現有撐，由於市場預期鐵定升息，可望引導利差擴大，挹注金融業獲利，中信金、玉山金、第一金、華南金、上海商銀等，今天股價均上漲超過 1%，金控雙雄則表現不同調，國泰金獨憔悴下跌作收。

昨天遭到空方狙擊的航運股，今天漲跌互見，貨櫃三雄表現抗跌，其中以陽明漲 2.5% 最為凌厲，長榮收漲近 1%，不過，裕民、台航、慧洋 - KY、四維航及航空雙雄賣壓仍較重。