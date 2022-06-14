〈台揚展望〉看好低軌衛星未來商轉商機 持續與集團討論布局

鴻海 (2317-TW) 近期釋出低軌衛星布局計畫，除了地面接收站外，也將切入衛星供應鏈，在集團帶領並進行資源整合，鴻家軍低軌衛星供應鏈未來可望增添出海口。其中地面接收站 (VSAT) 供應商台揚 (2314-TW) 表示，看好未來商轉後龐大商機，會持續在集團內扮演角色。

台揚 (2314-TW) 表示，集團已宣布要發展衛星供應鏈，進行資源整合，公司也持續和集團進行相關討論，看好低軌衛星發酵，未來正式商轉後，可迎來龐大商機。

台揚目前低軌衛星客戶涵蓋歐洲、北美，主要提供終端低軌衛星接收站高頻設備，並與建漢 (3062-TW) 合作，由建漢供應基頻產品，包含接收器、數據機等。

全球低軌衛星網路服務商現階段正積極發射衛星，建立自家衛星網路，以 SpaceX 為例，星鏈計畫的初代衛星預計發射 1.2 萬顆，第二代衛星預計發射 3 萬顆。

研調機構集邦表示，隨著美國、英國、中國積極布局低軌衛星，2023 年全球衛星產業產值可達 3083 億美元，年增 4.5%，其中地面設備產值占衛星產業最大宗，以 2021 年為例，比重約占 51%。

集邦看好，台廠如台揚、啟碁、昇達科等業者在低軌衛星的布局，台廠積極以零組件與地面設備切入市場，藉此機會熟悉關鍵規格，未來甚至可進入制定規格核心組 (Core Group) 中。