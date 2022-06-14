中鼎與日勝生集團合作拿下桃園北區水資源BTO案

統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，繼執行高雄鳳山溪、臨海再生水 BTO 案及中壢地下污水道 BOT 案後，集團再度聯手日勝生 (2547-TW) 集團，取得「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案」，雙方在今 (14) 日簽約，該案也將成為台灣北部首座再生水廠，預計 2025 年興建完工。

中鼎與日勝生雙方合資成立「寶鼎再生水股份有限公司」為特許公司，負責「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案」投資、興建及營運，2025 年興建完工後，將提供每日 4 萬噸再生水予大桃園鄰近觀音工業區及中油桃園煉油廠等廠區使用。

中鼎指出，「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案」的特許年限 18 年，包括興建期 3 年及營運期 15 年，工程所在地位於桃園北區水資源中心，為既有污水廠升級為再生水廠的工程。

合資成立的寶鼎再生水公司執行的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案」，工作範圍包括新建一座再生水廠及建置長達約 30 公里的廠外輸配水管線系統，本期工程預計 2025 年興建完成，可供應每日 4 萬噸再生水；後續依周邊產業用水需求，可擴建至全期日產 11.2 萬噸再生水，供水量將超越全台現有各再生水廠，有效紓緩當地日益成長的用水需求，促進就業機會與經濟發展。

另外，「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO 案」將一併設置「水科技教育館」，並取得銀級智慧建築候選標章及保留高比例綠地，期在達到最佳化節能減碳效益的同時，成為一處集休憩、生態及環境教育的水資中心。