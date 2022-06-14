〈大同股東會〉董座：下半年啟動組織再造計畫 聚焦電力、能源事業

大同 (2371-TW) 今 (14) 日召開股東會，是經歷多次人事洗牌後，王光祥以董座身分面對股東，他表示，今年將啟動組織再造計畫，聚焦在核心事業包括電力、能源、科技等事業群，計畫預計下半年逐步啟動。

王光祥表示，為改變大同、提升經營績效，今年將主導公司啟動組織再造計畫，透過計畫聚焦在核心事業群，經營團隊將帶領 3C 消費、電力事業、能源事業、科技事業等。

再者，他強調，太陽能、智慧儲能、電動車馬達都是重要全球化思維，因此調整組織、整併事業群，可集中資源整合的功效，發揮最佳戰力，讓大同成為創新的大同，計畫預計下半年逐步展開。

人才方面，王光祥指出，大同將廣招英才，團隊短期內會充實中、高階層人才，提升公司經營績效，同時率領團隊朝發放股利目標前進。

王光祥強調，公司治理也是重視議題，為了永續發展，會完全遵種公司治理 3.0 方向，並以公開透明方式，持續推動環保環境、社會責任，同時揭露 ESG 資訊，達到百年大同策略目標，一起見證新的榮光。

王光祥致詞提到，隨著疫情變化，大同 2021 年達成本業轉虧轉盈，經營團隊經過兩年，過程面臨很多事情，無論好壞，期盼讓百年大同迎向正面發展。

他指出，雖然大同 2019 年營運虧損，不過在新經營團隊掌握下，著重組織改造、業務轉型，帶動 2021 年整體營運轉虧為盈。從個體報表來看，2021 年第二季至 2022 年第一季，連續 4 個季度獲利，自己擔任董座期間，今年第一季獲利為 3 年同期新高。

轉投資公司部分，王光祥指出，除了認列華映損失外，其他轉投資公司包括尚志資產、大同訊電、大世科、福華等公司營運獲利佳，都是正向成長，不過公司成長目標更大、更遠。