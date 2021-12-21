〈大同高層異動〉王光祥正式接掌董座 鍾依文回鍋出任總座

大同 (2371-TW) 董事會今 (21) 日通過人事案，一如預期，由尚志資產董事長王光祥出任新任董座、精英 (2331-TW) 董事長鍾依文則回鍋接任總經理，即日起生效；大同正式進入王光祥時代。

王光祥接掌大同後，以資產開發、綠能、電動巴士三大領域布局為主，其中，資產開發方面，目前已進行捷運萬大中和線連城錦和站聯開案，與「大同莊園」三期，兩個建案潛在毛利達 200 億元。

另外，大同芙蓉大樓也做好開發規劃、未來桃園大園廠 16 萬坪、基隆 6.59 萬坪，總計有 46 萬坪土地都會依序開發。

王光祥看好，大同擁有 46 萬坪土地，加上尚志資產旗下土地開發案，未來土地逐步開發後，每年賺一股本並非難事，且會在最短時間內發放股利。

鍾依文去年底接任大同總經理後，任職約半年轉任精英董座，此次再度回鍋大同，他認為，過去與經營團隊接觸過，並建立革命情感，預期接下來不會有磨合期，按照原本的擘劃進度執行，大同將會持續獲利，不會是平緩成長，而是顯著增加，成長曲線可以期待。

大同董事會中，王光祥提議聘請前董事長盧明光、前總經理何春盛為最高顧問及高級顧問，不過兩人婉拒；董事會後則舉行歡送茶會，王光祥率領鍾依文、沈柏延及各事業部一級主管共約 60 人，歡送盧明光和何春盛。

盧明光表示，恭喜王光祥出任董事長，在這一年當中跟著大家努力進步，去年到今年淨利大幅成長，感謝各事業群員工、各單位主管協助完成階段任務，期望新團隊好好照顧員工，並透露新董總一口答應明年增加員工的年終獎金。