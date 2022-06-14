SOGO今年將調整逾550櫃、拓電商版圖 明年開重慶新店點

遠百 (2903-TW) 轉投資太平洋崇光百貨 (遠東 SOGO 百貨) 今 (14) 日召開股東常會，SOGO 表示，今年將積極擴大導入新商品和新品牌，共將調整 552 櫃，並發展數位行銷策略，有助全年業績成長；此外，在中國市場，關閉虧損店重慶大都會店，並計畫於明年 5 月開出新型態購物中心重慶隆鑫店，有助未來在中國的營運表現。

SOGO 說明，去年雖有疫情三級警戒衝擊全台商業活動，但在振興券帶動和數位行銷激勵下，第四季營運快速回穩，SOGO 周年慶營業額 113.3 億元，年增 4.8%，再次寫下歷史新高，統計去年第四季共收取振興券達 9.7 億元。

而就全年來看，相較於 2020 年疫情帶動強勁宅商機業種如家電、家用、按摩椅、超市等銷量，因此，去年除超市業績持續攀高成長 2.1% 外，其他業種均持平，男女裝業種更分別衰退 10.5%、12.5%。

同時，文教類營業額較前一年度衰退 27%，則是反映誠品書店於 2020 年 8 月底撤出中壢店，2021 年 9 月底再撤出忠孝店所致。

不過，國際精品在禁止出國和品牌持續調漲售價雙重影響下，成長率高達 24%，推升 SOGO 全年營業額 412 億元，稅前盈餘達 14.6 億元，成長 20%，每股純益 1.4 元，將發放每股現金股利 1.21 元。

展望後市，SOGO 表示，進入後疫情時代後，將針對消費者重視的生活家居、健康、運動休閒等業種積極擴大引進新商品和品牌，並發展數位行銷策略，提升自營電商購物、無接觸銷售和美食外送服務，預計今年引進調整新品牌達 552 櫃。

另外，在中國市場，SOGO 百貨於 5 月底結束虧損店重慶大都會店的營運，並加速改善上海徐匯店、重慶江北店營收，力拚今年可提升獲利，並計畫於明年 5 月開出新型態購物中心重慶隆鑫店。

面對未來種種挑戰，遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯以「路走對了，就不怕遠」與同仁相勉，目標成為與時俱進、友善共好，提供全方位時尚生活體驗的零售標竿企業。