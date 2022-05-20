蘋果股價疲軟 巴菲特持股市值減少逾300億美元

股神巴菲特青睞蘋果 (AAPL-US) 股票，是該公司第三大股東。然而，受美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策影響，蘋果股價今年迄今已下跌約 20%，導致巴菲特的持股市值減少逾 300 億美元。

今年第一季，巴菲特旗下投資公司波克夏持有大約 9.11 億股蘋果股票，若以 3 月 31 日的股價計算，當時總價值 1,591 億美元，若持股數不變，則 5 月 19 日的市值已縮水至 1,251 億美元，等於損失 340 億美元。

不過，由於多年來巴菲特分批買入蘋果股票，平均成本較低，每股均價僅有 34 美元，因此帳面上投資獲利仍達到 900 億美元以上。蘋果是波克夏最大持股，約占其股票投資組合的 40%。

巴菲特本月初表示，在上季蘋果股價連續 3 天下跌時，他買進了價值 6 億美元的蘋果股票。

由於擔心利率上升和供應鏈受限，蘋果股價承壓，今年巴菲特有很多買入機會。該股在第一季下跌 1.7%，其中曾連續 3 天下跌。蘋果曾在 1 月連跌 8 天，第二季至今股價下跌近 10%。

蘋果被投資人視為相對安全的資金避風港，雖然面臨一些供應鏈方面的挑戰，但業務展望基本上並未改變，該股股價下跌，實際上反映出金融市場中的各種資產都壟罩賣壓，投資人信心正在惡化。