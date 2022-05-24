紐交所高層澄清三件事 預估中概股ADR數量將維持不變或增長

中國網約車平台滴滴出行週一 (23 日) 正式通知紐約證券交易所 (NYSE) 將推進下市計畫後，紐交所副主席兼交易所負責人 John Tuttle 預測，在美上市的中企數量將保持不變或增長。

紐交所高層預估中概股 ADR 將保持不變或增長 (圖片：AFP)

Tuttle 表示要為投資人澄清三件事，目前中概股出現的三個問題都將在中、短期間內得以解決。

Tuttle 提到，第一件事是中國監管機構將在中企尋求獲得國際資本的過程中發揮作用。再來是，美國證券交易委員會確定阿里巴巴等企業的可變利益實體 (VIE) 披露，該問題將在未來幾個月內得到解決。

Tuttle 指出，第三是中國監管機構、中國證監會 (CSRC) 和美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 將就中國審計檢查的合作進行對話，這短期內有一個外交解決方案，如此，投資人將能夠在市場准入和投資者保護之間找到適當平衡。

Tuttle 的言論和中國國務院副總理劉鶴早前向市場釋出的利多訊息不謀而和，劉鶴 17 日罕見公開力挺平台經濟，並支持數位企業在國內外資本市場上市，提振在美中概股市場的情緒，不過滴滴出行預計將於 6 月 12 日從紐交所除牌，讓中概股多收低。

那斯達克中國金龍指數 (PGJ-US) 週一下跌 0.92%。滴滴 ADR (DIDI-US) 大跌 4.00%，今年跌幅高達 72.57%。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 0.51% 至每股 87.23 美元。百度 ADR (BIDU-US) 下跌 0.38% 至每股 124 美元。