外資連三賣 續調節晶圓雙雄再提款逾134億元

台股今 (13) 日在電子、金融、傳產族群全面走弱下，摜破月線，終場大跌 389 點，收在 16070 點，三大法人合計賣超 504.25 億元，光外資就倒貨逾 480 億元，連三賣，且集中調節電子權值、金融類股，其中，晶圓雙雄聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 續成外資提款機，各被賣逾 2 萬張，合計提款逾 134 億元。

期貨操作方面，外資今日大減 2069 口多單，多單未平倉口數降至 4790 口，投信則加碼 2428 口空單，空單未平倉口數來達 8420 口，自營商同樣站在空方，減碼 535 口多單，多單未平倉口數來到 9832 口。

外資今日提款台股 480.34 億元，是近三個月來單日最大賣超，大砍聯電、台積電各 27886、23234 張，分居前兩位，合計提款晶圓雙雄金額高達 134 億元，前十大賣超中更有五檔金融股，包含新光金、中信金、元大金、玉山金、開發金等，賣超張數均逾 1.6 萬張，其他還有群創、國泰永續高股息 ETF、台泥等。

買超方面，外資回頭加碼華新 7487 張居冠，近日躍居盤面焦點的金像電也有 3936 張居次，國票金 3190 張排名第三，其他則依序為大同、京元電、中電、富鼎、裕隆、台驊投控、廣宇等。

投信則與外資對作，今日買超 6.25 億元，其中，半導體通路商大聯大獲青睞買超 2895 張居冠，外資也低接筆電族群、金融個股，包含仁寶、開發金、永豐金、元大金、中信金、英業達、宏碁等，其他還有台半、漢磊等。

投信賣超方面，提款航空股華航 8576 張居冠，慧洋 - KY 也遭賣 2119 張，聯電、合晶、金像電、元晶、長榮、華晶科均達千張以上，中鴻、南電同樣是投信調節對象。