台股盤中重挫400點徘徊萬六關卡 市值蒸發1.24兆

美股四大指數重挫，台股今 (13) 日也跟著跳水，盤中指數大跌 400 點，低點下探至 16060 點，面臨萬六保衛戰，估算盤中市值就此蒸發 1.24 兆元。

美國消費者物價指數 (CPI) 持續站上 40 年來新高，市場對通膨隱憂拖累美股四大指數 10 日同步跳水，台股今天開盤也難逃資金提款，指數以 16295 開出後一路下挫，低點下探至 16060 點。

觀察盤面走勢，包括電金傳三大族群幾乎全面皆墨，權王台積電 (2330-TW) 終場下跌近 2.5%，盤中股價低點一度跌至 516 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 同樣賣壓沉重，股價聯袂翻黑走弱。

擁有升息利多的金融股也難逃資金砍殺命運，兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW)、新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 盤中重挫逾 2%。

觀光族群在防疫政策鬆綁下，部分個股表現相對抗跌，夏都 (2722-TW)、六福 (2705-TW)、華園 (2702-TW) 逆勢翻紅。

安聯投信台股團隊表示，受信心面及資金面影響，導致部份表現最好的產業，近期都遭外資券商降評，引發籌碼面鬆動帶來的下跌，反映產業仍處於修正階段，至於庫存要調整多久、也還要在邊走邊看。

安聯投信台股團隊提醒，在交投降溫，以及美股仍處於震盪的格局下，預估台股短線仍將持續震盪整理、反覆打底，建議投資人謹慎為宜。