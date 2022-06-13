台股重摔389點 外資大舉倒貨480億元 三大法人賣超504.24億元

台股重摔389點 外資大舉倒貨480億元 三大法人賣超504.24億元。(圖：AFP)
台股重摔389點 外資大舉倒貨480億元 三大法人賣超504.24億元。(圖：AFP)

台股遭遇黑色星期一，今 (13) 日一度大跌逾 400 點，回測萬六，電子、航運股倒地，台積電收盤下跌 14 元，影響大盤約 119 個跌點，加權指數終場重挫 389 點，收在 16070 點，為一個月來單日最大跌點，成交值不到 2300 億元。外資瘋狂倒貨 480 億元，三大法人合計賣超 504.24 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資賣超金額高達 480.28 億元，為連 3 賣；投信則轉為買超 6.25 億元；自營商終止連續 5 個交易日買超，轉為賣超 30.15 億元。三大法人合計賣超 504.24 億元。

受美股大跌影響，權王台積電今天開低走低，重摔 2.6%，終場收 516 元，市值下滑至 13.38 兆元；聯發科重挫 4.6%，收在 887 元；鴻海跌幅超過 2%，收 111.5 元；電子權值股倒成一片，台達電、聯電、大立光、日月光投控、國巨、南亞科等也下挫 2-4%。

航運股賣壓同步湧現，長榮狂跌逾半根停板，陽明、萬海收盤下挫超過 4%，慧洋 - KY、四維航、新興、台航及台驊投控等賣壓都相當沉重。金融股方面，開發金、彰銀下跌超過 2%，金控雙雄國泰、富邦也下挫約 1.8%，第一金則逆勢收平盤。

高價股也遭到空方狙擊，股王矽力 - KY 重挫近 7%，收 2605 元，股后信驊大跌逾半根停板，收 2335 元，千金股譜瑞 - KY、力旺、AES-KY 股價也下跌 4-5%，亞德客 - KY 則摔出千金股行列，收 984 元，富邦媒今天重挫逾 6%，跌出 800 元俱樂部。

值得注意的是，筆電代工廠仁寶、英業達午盤過後漸漸吸引買盤進駐，股價一度翻紅，終場雙雙收平盤，品牌廠華碩也小跌作收，股價相對有撐，廣達、宏碁、佳世達則下挫超過 1%。

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