台股重摔389點 外資大舉倒貨480億元 三大法人賣超504.24億元

台股遭遇黑色星期一，今 (13) 日一度大跌逾 400 點，回測萬六，電子、航運股倒地，台積電收盤下跌 14 元，影響大盤約 119 個跌點，加權指數終場重挫 389 點，收在 16070 點，為一個月來單日最大跌點，成交值不到 2300 億元。外資瘋狂倒貨 480 億元，三大法人合計賣超 504.24 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資賣超金額高達 480.28 億元，為連 3 賣；投信則轉為買超 6.25 億元；自營商終止連續 5 個交易日買超，轉為賣超 30.15 億元。三大法人合計賣超 504.24 億元。

受美股大跌影響，權王台積電今天開低走低，重摔 2.6%，終場收 516 元，市值下滑至 13.38 兆元；聯發科重挫 4.6%，收在 887 元；鴻海跌幅超過 2%，收 111.5 元；電子權值股倒成一片，台達電、聯電、大立光、日月光投控、國巨、南亞科等也下挫 2-4%。

航運股賣壓同步湧現，長榮狂跌逾半根停板，陽明、萬海收盤下挫超過 4%，慧洋 - KY、四維航、新興、台航及台驊投控等賣壓都相當沉重。金融股方面，開發金、彰銀下跌超過 2%，金控雙雄國泰、富邦也下挫約 1.8%，第一金則逆勢收平盤。

高價股也遭到空方狙擊，股王矽力 - KY 重挫近 7%，收 2605 元，股后信驊大跌逾半根停板，收 2335 元，千金股譜瑞 - KY、力旺、AES-KY 股價也下跌 4-5%，亞德客 - KY 則摔出千金股行列，收 984 元，富邦媒今天重挫逾 6%，跌出 800 元俱樂部。

值得注意的是，筆電代工廠仁寶、英業達午盤過後漸漸吸引買盤進駐，股價一度翻紅，終場雙雙收平盤，品牌廠華碩也小跌作收，股價相對有撐，廣達、宏碁、佳世達則下挫超過 1%。