權值三王狂殺 台股黑色星期一大跌389點收16070點 摜破月線

美國通膨陰霾再起，亞股今 (13) 日上演黑色星期一戲碼，台股一度崩跌逾 400 點，回測萬六，電、金、傳各類股殺聲隆隆，台積電、鴻海、聯發科權值三王狂挫 2-4%，僅部分汽車零組件、解封概念股獲買盤力挺，加權指數終場大跌 389.14 點或 2.36%，收在 16070.98 點，跌破月線，成交值 2292.58 億元。

櫃買指數終場下跌 5.47 點或 2.67%，收在 199.76 點，成交值 606.77 億元。上市櫃成交值合計 2899.35 億元。

在美國科技股上周五重挫陰霾下，台積電今天開低走低，大跌 2.6%，終場收 516 元，市值下滑至 13.38 兆元；聯發科重摔 4.6%，失守 900 元關卡；鴻海跌幅超過 2%，收 111.5 元；此外，台達電、聯電、大立光、日月光投控、國巨、南亞科等電子權值股也下挫 2-4%。

航運股同步跳水，貨櫃航商長榮狂跌逾半根停板，陽明、萬海收盤下挫超過 4%，慧洋 - KY、四維航、新興、台航及台驊投控等航運股，賣壓都相當沉重。上市運輸類股指數終場大跌 4.2%，為盤面最弱勢族群。

高價股也成為殺盤重心，股王矽力 - KY 重挫近 7%，收 2605 元，股后信驊同步大跌逾半根停板，收 2335 元，千金股譜瑞 - KY、力旺、AES-KY 股價也下跌 4-5%，亞德客 - KY 則摔出千金股行列，收 984 元，而富邦媒今天重挫逾 6%，跌出 800 元俱樂部。

值得注意的是，車用零組件族群受惠中國解封復工，汽車 OEM 市場客戶遞延訂單搶著出貨，相關個股表現抗跌，其中，耿鼎、倉佑、長園科 3 檔今天強勢亮燈漲停，大億、帝寶、廣華 - KY 等均表現不俗，堤維西尾盤紅翻黑，並重挫逾 2%。

部分觀光股也獲資金點火，其中海灣受惠解封題材，今天再度放量攻上漲停，達 26.05 元，不過，海灣近期股價波動大，已遭列警示股；此外，富野也一度亮燈漲停，易飛網、力麗店、亞都等都在盤上表現。