〈台股盤後〉電金傳走弱大跌389點 摜破月線回測萬六

台股今 (13) 日受美國 CPI 創高、四大指數上周收黑拖累，加上台幣走貶，電子、金融、傳產全數走跌，盤中一度大跌逾 400 點，最低下探 16055.89 點，一舉摜破月線關卡，回測萬六支撐，終場下跌 389.14 點或 2.36%，收在 16070.98 點，成交量則為 2292.58 億元。

台股 19 大類股今日全數走弱，電子權值股更是壓盤重心，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 均重挫逾 2%，台積電終場下跌 14 元，收在 516 元，聯發科 (2454-TW)、台達電跌幅則超過 3%，鴻海、貨櫃三雄、台塑四寶等也都被壓在盤下。

高價股也是一片綠油油，千金股全面走跌，股王矽力 - KY 大跌逾 6%，股后信驊跌幅也超過半根停板，大立光、譜瑞 - KY、力旺、旭隼、祥碩、AES-KY 等表現弱勢，亞德客 - KY 則摔出千金俱樂部。

金融類股賣壓同樣沉重，開發金、新光金跌幅超過 2%，兆豐金、華南金、國泰金、富邦金、台新金、中信金、元大金、永豐金等跌幅也都超過 1%。

盤面上零星族群不畏大盤逆勢點火，汽車零組件族群中，倉佑、耿鼎午盤過後雙雙攻上漲停價位，也激勵同族群大億、帝寶、東陽、智伸科等力守紅盤。

解封概念股同樣是盤面焦點，市場傳出最快 7 月將全面解封，海灣再度亮燈漲停，富野也一度攻上漲停價位，亞都、力麗店等觀光解封概念股都相對大盤強勢。

展望台股後市，全球面臨高通膨利空籠罩，美股信心潰散，將衝擊本周台股表現，且台灣央行周四將召開理監事會議，推估國內升息機率高，也將使台股進一步陷入修正，短線將力拚守住萬六關卡。