群創與崑山科大產學合作 成立先進封裝COG實驗室

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (13) 日表示，為培育顯示科技人才，持續深化產學合作，將捐贈崑山科技大學價值百萬元的先進封裝 COG 機台，並提供為期三年的軟硬體技術支援，雙方也共同成立「群創光電先進封裝 COG 實驗室」，今正式揭牌啟用。

群創表示，與崑山科大合作已逾 8 年，期間陸續展開校外實習等多項產學合作案，這次先進封裝 COG 實驗室，將由群創技術研發團隊與崑山科大電機工程系、電子工程系、機械工程系、資訊工程系等系所，共同開發設計對應使用此設備技術的相關教材與活動，達到學用接軌目的。

群創總經理楊柱祥表示，群創近年致力跨界創新，積極投入提高產品附加價值、精進技術創新發展，同時提供產學合作機會，期許與崑山科大長期且深化的產學交流，將能激盪出更多創新火花。

崑山科大行政副校長鐘俊顏則指出，這次設備使用將融入面板與半導體製造相關課程，部分課程也將聯合群創業師共同授課，增加學生實務知能經驗，對於日後不論是申請到群創實習、就業，或其他面板與半導體製造產業，都有具體加分效果。

群創今年也宣布啟動極致獨角獸計畫，為期 6 年，預計投注 3 億元、培育逾 3000 名學生，群創表示，獎助方案適用各年級大專院校生，包含大一新生四年免學雜費，獎助共 24 萬元，大三獎學金 5 萬元暨大四實習給薪方案，大三大四彈性工讀優於法規時薪，且滿一學期即調薪，以及應屆畢業社會新鮮人預聘獎學金最高 25 萬元等。