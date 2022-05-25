印度抗通膨 將限制白糖出口、對進口食用油減稅

印度周二 (24 日) 宣布將對 9 月為止的白糖出口設置上限，是繼限制小麥出口後又一保護主義舉措。此外，當局也將對一定數量的進口黃豆油和葵花油減稅，以減緩食用油價格飆漲的民生衝擊。

印度糧食部周二晚間公告，全年度 (9 月為止) 的白糖出口不得超過 1000 萬噸上限，實施時間為 6 月 1 日到 10 月 31 日為止。

倫敦指標性的白糖價格聞訊漲逾 1%。不過業者表示，比起突然宣布的小麥禁令，糖出口限制之前就已經傳出風聲，市場已在意料之中。

印度是全球最大糖生產國，也是僅次於巴西的第二大糖出口國，主要外銷到孟加拉、印尼、馬來西亞和杜拜。

印度政府聲明，新的出口限制目的是在節慶到來以前平穩糖價，同時確保物價獲得控制。

世界多國、尤其亞洲國家，陸續採取限制糧食出口措施，包括印度小麥、印尼棕櫚油禁令和馬來西亞家禽。不過印度最近放寬小麥出口，印尼也取消棕櫚油禁令。

印度也是全球最大棕櫚油、黃豆油和葵花油進口國。這個全球人口第二大國近來宣布一連串平抑糧價的措施，如取消多數烹飪油的基本進口關稅，包括棕櫚油和黃豆油，以及實施防止囤貨的庫存限制。

在所剩不多的選項中，莫迪政府周二表示將對黃豆油和葵花油實施為期兩年的減稅，准許業者在今、明兩個財政年度可分別採購 200 萬噸，免徵關稅或其他稅項。