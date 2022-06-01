〈俄烏衝突〉歐盟禁運俄羅斯石油 印度意外成歐洲煉油中心

俄軍入侵烏克蘭後，遭歐盟禁運俄羅斯原油，但令人意外的是，印度竟然漁翁得利。

RBC 資本市場全球能源策略師 Michael Tran 周二 (31 日) 報告表示：「隨著歐盟放棄俄羅斯精煉石油產品，我們越來越懷疑印度正轉為歐洲實際上的煉油中心。」

歐盟各國領袖周一峰會上同意，年底前禁止大部分俄羅斯石油進口至歐盟，作為新制裁手段的一部分。

與此同時，印度正大量購買打折出售的俄羅斯原油，並快速將其精煉後，再出口精煉的石油產品。

Tran 報告指出，印度創紀錄大量買下極度折價的俄羅斯原油，煉油廠以爆量的產能運行，趁著裂解價差竄天高，取得經濟租 (economic rent)，並向歐洲出口汽油和柴油。

簡而言之，歐盟制裁俄羅斯贏了面子，輸了裡子，其後果是讓成員國的國民承擔通膨。印度不僅獲得經濟利益，還讓印度地緣政治上改寫石油貿易版圖中的地位。

Tran 認為，這意味著歐盟的政策事實上讓印度成為歐洲日益重要的能源來源，此現象不僅史無前例，也解釋了為何印度近幾個月石油出口量一直處於歷史最高水準。

那麼，有了印度這個出口，是否意味著俄羅斯原油不再流向歐洲或其他地方？Tran 的答案是：不太可能。

他預料，歐盟禁令會阻止約莫每日 120 萬桶至 150 萬桶 的俄羅斯原油出口量進入歐洲，但最終這些出口石油會找到流向，尤其是亞洲。

中國目前尚未增加石油進口量，遑論向俄羅斯進口，但印度卻已卯盡全力採購廉價俄羅斯原油，所以進一步增加採購量的空間似乎有限。Tran 表示，隨著時間的推移，俄羅斯的庫存將填滿，產量就會開始下降。

他指出，俄羅斯浮動原油庫存目前接近 200 萬桶，低於一個月前的 350 萬桶，而精煉石油產品維持在近 400 萬桶不變。

他說：「這意味原油持續在相對流動的狀態下繼續移動，且儲存量狀態目前還不到承壓的水準，但考量該禁令，行進箭頭表明，一切正往該方向前進。」