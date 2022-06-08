印度央行升息2碼 政策聲明不再提及「保持寬鬆」

印度央行宣布升息 2 碼，為連續第二個月上調基準利率，寫下逾 10 年來最大升幅，且政策聲明不再提及「保持寬鬆」，以壓制年初以來一直高於目標區間的物價。

印度央行利率決策小組周三（8 日）一致同意將附買回利率調高 2 碼至 4.90%。在接受彭博調查的 41 位經濟學家中，17 位原估央行升息 2 碼，其餘預料升息 1 至 3 碼。

央行將本年度（截至明年 3 月）通膨預測上修至 6.7%，原本為 5.7%，而央行的目標通膨區間為 2%-6%。4 月消費者物價指數（CPI）衝上 7.79%，寫下八年來最高水準。

由於未來三季印度通膨率可能都會超過容忍區間，因此央行在聲明中刪除「保持寬鬆貨幣政策」的措辭。

根據印度法令，如果通膨連續三季高於 6%，央行必須致函政府，說明未能履行職責的原因，並提出補救措施，以平抑物價。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，通膨急劇上升，超出容忍區間上限，且物價持續走高，可能會擾亂通膨預期，引發「二次效應」（second-round effect）。他說，食品、能源和大宗商品價格仍處於高點。

這項升息決定正值全球央行努力因應通膨大盤攀升的局面，而通膨加速的原因，是供應鏈受阻、封城措施及烏克蘭戰爭。

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