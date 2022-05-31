印度首季個人電腦出貨創高 宏碁躍前三名

市調機構 Canalys 今 (31) 日發布統計指出，印度今年首季個人電腦出貨量達到 580 萬台、年增 47.8%，超越去年第三季 530 萬台紀錄，再創單季歷史新高，品牌排名中，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 單季出貨也首度突破 60 萬台，達 62.6 萬台、年增 256.2%，並超越戴爾 (DELL-US)，居出貨量前三大品牌之列。

Canalys 統計，印度個人電腦出貨量已連三季超過 500 萬台，占全球總出貨比重也從過去 3% 成長至 5%，Canalys 研究分析師 Jash Shah 認為，主因是印度疫情管控得宜，多數商店仍維持正常營業，在整體經濟逐步復甦下，也帶動電腦、IT 產品需求。

另外，印度近年持續推進國產化、印度製造，激勵廠商強化在地化生產進城，Canalys 統計，首季在印度銷售的個人電腦產品有約 18% 是印度製造。

品牌廠來看，Canalys 指出，惠普 (HPQ-US)、聯想分居前兩名，出貨量均突破百萬大關，各達 144.9 萬台、112.2 萬台，年增 41.8%、29.4%，宏碁則受惠政府標案需求，出貨量首度突破 60 萬大關，達 62.6 萬台，年增 256.2%，位居第三，戴爾、三星則依序為第四、第五名。

面對印度製造政策，觀察聯想、宏碁、三星等均積極備戰，Canalys 說，聯想近期規畫在當地製造工廠再增設第三條產線，希望將產能再拉高一倍，宏碁同樣優化當地生產產能，三星則著重在教育平板標案市場。