【Wen姐筆記】通膨怪獸嚇壞多頭？月線保衛戰 綁好安全帶

通膨怪獸嚇壞多頭? 月線保衛戰 綁好安全帶

美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年新高，嚇壞多頭，美股道瓊指數重挫 880 點，台股今日開盤恐將遭到拖累，進入 16300 點月線保衛戰。由於多頭氣虛，成交量能不出，錯失挑戰季線的機會，今日需留意盤面是否出現中流砥柱，金融股如能力挺，或電子傳產龍頭有抗跌表現，才有機會減緩南下力道。短線多空強弱分界為 16313 點，關鍵點位為 16253、16333 與 16416 點。

如今日跳空開低，多空攻防的關鍵區將以 16300 點城池為主，16253 為最後防線，16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點。多方如能保住 16333 至 16366 點間，保住先前掃雷績效，仍有機會嘗試穩住 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16383 與 16416 點，多方必須挺住 16448 點，才有機會重返 16500 點城池，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。

但如 16253 點棄守，需提防空軍來襲。16200 點城池，與兩端哨站為 16183 與 16222 點，如再棄守，須提防進入 16000 點城池保衛戰。16153 與 16100 點城池兩端哨站為 16077 與 16123 點，再棄守則進入 16048 與 16000 點寶保衛戰，16000 點兩端哨站為 15988 與 16026 點。

本周台股重頭戲接連登場，周三的台指期結算與台積電除息同台上演，周四則是全球超級央行日，不僅美國聯準會將再次公布升息，本國央行也有宣布升息機會。如棄守 16300 點城池，將由空方取得優勢，而關鍵時刻，權值股的表現將舉足輕重，包括金融與電子傳產龍頭，務必得有抗跌中流砥柱出現，不宜出現電金傳齊軟! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)