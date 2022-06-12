美通膨升溫台股利多難漲 短線上攻機率不高

台股量縮價跌周線收黑，投信認為，在通膨數據升溫與聯準會升息態勢下，預期美股恐難逃大幅震盪整理，加上基本面雜音仍多，讓大盤陷入利多不漲的困境，持續在月線與季線反覆打底，指數上攻機率不高。

美國日前公布的消費者物價指數 (CPI) 月增 8.6%，超乎市場預估值，美股四大指數應聲重挫，市場擔憂通膨升溫將影響聯準會會議結論。

安聯投信台股團隊表示，現階段國際變數包括：通膨狀況、聯準會升息進程、俄烏衝突、中國解封後續狀況、消費者需求及投資者心態等，仍在反覆干擾基本面、資金面與信心面。

在基本面部分，安聯投信台股團隊表示，市場正要反應第 3 季得面臨庫存調整壓力，面對市場對於科技產業前景，目前來看軟著陸機率仍較高；而基本面最嚴峻的下修時點可能還沒到，但市場最大波動似乎有望逐漸告一段落。

安聯投信台股團隊表示，受到信心面與資金面影響，包括：部份表現最好的產業，近期也都被外資券商降評，引發籌碼面鬆動帶來的下跌，反映出科技產業仍處於修正階段，至於庫存要調整多久、也還要在邊走邊看。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，台股自底部的反彈格局確立，但成交量能不振，季線上方整數大關賣壓仍大，加上下週台灣將召開央行理監事會議，需要時間整理配合量能同步擴大。

但賴正鴻也說，台股本益比低於均值且在國際市場中具有高殖利率特性，有望吸引中長線逢低買盤資金，進而帶動量能擴大，並激勵反彈格局延續。

富蘭克林華美投信認為，目前台股仍看季線與月線之間震盪整理，指數將在月線與季線來回震盪打底，指數向上空間有限，預估後續有較佳的產業消息或是經濟數據表現亮眼後，才有機會突破整理格局。

富蘭克林華美投信指出，前市場擔憂的是 CPI 數字太高，隱含經濟表現受通貨膨脹拖累，這段時間如有較佳的消息公布，台股才有機會止跌反彈，而目前投資策略仍以高速運算、車用半導體、物聯網，傳產: 航運、觀光、生技股等與環保節能等為主。

