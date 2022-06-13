〈台股盤前〉升息壓力高漲美股崩跌 短線恐回測月線

台股上周量縮價跌，周線終止連三紅收黑，美股四大指數周五 (10 日) 也受 CPI 衝上 40 年來新高，全數收黑走跌，恐拖累台股本周走勢，且在通膨壓力持續籠罩下，市場預期周四 (16 日) 央行理監事會議也將決議升息，短線恐回測月線，上攻機率並不高。

美國最新公布的 5 月 CPI 年增率高達 8.6%，超乎市場預期的 8.3%，並創下 1981 年底以來最高，導致密西根大學 6 月消費者信心指數跌至歷史新低，造成美股上周五崩跌、美元上漲，道瓊收盤狂瀉 880 點，那斯達克、費城半導體跌幅均超過 3%。

盤面焦點，面對近期整體市況雜音，傳出晶圓代工大廠台積電近期再通知客戶，有意增加投片量的 IC 設計客戶，增量的部分將再加價，且明年除基本需求外，若還有新增投片量，也將同步喊漲，漲幅達 2 成，不過，台積電並不評論相關傳聞。

面板價格持續下跌，電視品牌龍頭三星近期再傳下修全年出貨目標，重擊面板需求，第三季傳統旺季恐將旺季不旺，且多數尺寸目前皆已下探現金成本價，恐不利各大面板廠營運。

隨著全球升息壓力高漲，壓抑全球股市走勢，本周五 (17 日) 將是國內金融族群超級股東會，包括國泰金、富邦金、兆豐金、第一金等大型金控與中小型銀行合計共 19 家上市櫃金融股將召開股東常會，市場也關注在升息循環、通膨壓力與疫情等變數干擾下，金融業將如何保有成長動能。