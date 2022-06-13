能率創新攜手日商在台設合資公司 導入教學用機器人

能率創新 (5392-TW) 今 (13) 日透過旗下佳能國際，與日本 Living Robot 在台正式合資新設能率智能科技公司，引入日本設計動漫機器人 (Walking Mechatro Wego)，透過模組化易上手操作介面，進入機器人教育市場。

日本 Living Robot 不畏疫情，在過去兩年持續進行推廣及日本政府教育單位認證，在 2022 年 Walking Mechatro Wego 的機器人教育編成課程已被日本福岡縣教育廳作為指定教材之一；台灣方面，佳能國際也透過幼兒園、課外活動等展示宣傳活動，獲得台灣父母及孩童不錯的迴響。

能率創新主管指出，Wego 為台灣首款日本設計日本生產的動漫型機器人，能進行單腳站立、翻轉等高難度動作，有別於台灣市場一般的教育型機器人，透過精緻的外觀更能吸引孩童及青少年的目光；而模塊化之軟體設計，更能適合各年齡層的學習體驗。

能率創新積極跳脫過去以 3C 產品製造加工之印象，近期積極跨入電動車零組件等相關領域外，公司指出，此次與日本機器人公司 Living Robot 的合作，也顯示了公司以製造本業為基礎，擴大營運觸角至自駕車、AI 等以人為核心之各項相關領域。