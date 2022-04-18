鴻海旗下FII加碼投資思靈機器人 加速第二成長曲線

鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日宣布，旗下工業富聯 (FII) 新產業佈局有新進展，將追加 3000 萬美元投資德國思靈機器人 (Agile Robots) ，總投資規模達 3450 萬美元，持續拓展高精度智慧化應用，掌握產業鏈關鍵技術，加速第二成長曲線。

FII 看準思靈機器人自主研發的 AI 自動化解決方案，去年 9 月便參與思靈機器人 C 輪投資，思靈 AI 自動化方案已取得 FII 的認證，將在 3C 精密製造、新能源車供應鏈、醫療、農業等領域落地。

FII 持續進行多角化投資，今年 3 月，鴻海以有限合夥人身份，認繳興微基金人民幣 98 億元，加上思靈機器人的投資，今年對外投資金額已超過人民幣 100 億元人民幣，幾乎是 2011 年投資規模的 4 倍。

摩根士丹利認為，資料中心仍然是關鍵市場之一，預計資料流量持續增加，FII 等大廠將持續受惠；天風證券表示，數據經濟時代有望為 FII 的成長注入新活力，長期看好工業互聯網趨勢發酵，華泰證券認為，FII 緊抓半導體、新能源車、元宇宙及工業互聯網新機遇，試圖建構第二條成長曲線。

思靈是 2020 年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，目前估值已突破 10 億美元，躋身獨角獸行列，思靈擁有全球專業力控、機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧、自主規劃、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地。