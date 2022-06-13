美系訂單挹注 旺矽評估再擴探針卡產能

美系訂單挹注 旺矽不排除再擴充探針卡產能。(圖:AFP)
美系訂單挹注 旺矽不排除再擴充探針卡產能。(圖:AFP)

全球 5G、HPC 成長趨勢成形，各家大廠積極推出新晶片，帶動高階探針卡需求強勁，旺矽 (6223-TW) 也接獲客戶新訂單，包括垂直式探針卡 (VPC)、MEMS 探針卡等需求仍維持強勁，不排除再度擴產因應。

旺矽營收以 VPC、懸臂式探針卡 (CPC) 為主，儘管近來市場雜音不斷，但旺矽客戶以龍頭廠為主，客戶持續投入研發、開新案，旺矽也因此承接更多訂單，法人看好，旺矽今年前三季營收可逐季走強，全年估年增 1 成，續創新高。

旺矽 VPC 涵蓋 5G、AI、HPC 等應用，現階段產能滿載，除既有的美系客戶，也是台 IC 設計大廠長期供應商；近期 MEMS 探針卡則已正式出貨給記憶體控制 IC 廠，美系客戶也在驗證中，最快明年貢獻營收。

旺矽新事業也有斬獲，今年在晶圓前段檢測需求挹注下，先進半導體測試設備 (AST) 業績可望穩健增長，尤其去年併購 Celadon Systems 後，不僅取得新技術與團隊，也因雙方互補特性，帶動 AST 設備、工程測試探針卡銷售同步成長。

另外，由於現階段多家大廠積極往車用布局，推出多款車用 IC，為確保 IC 穩定性與可靠性，各家接積極採購高低溫測試設備 (Thermal)，旺矽也取得國內外多家客戶訂單，市占率跟著攀升。

至於 LED 方面，旺矽積極優化產品結構，LED 設備目前已出貨給美系大廠，為 Micro LED 解決方案，搶進新市場。

延伸閱讀

相關新聞