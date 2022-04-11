Shopify宣布1拆10股票分割計畫 強化CEO投票權

加拿大電商巨擘 Shopify 周一（11 日）宣布計畫將 A 股與 B 股以 1 拆 10 的分割股票，透過此舉吸引更多投資人青睞，消息傳出後 Shopify 股價在美股開盤前漲逾 2%。此外，Shopify 也擬替執行長 Tobi Lutke 發行一種不可轉讓的「創始人股份」（founder share）增加其投票權，以利公司營運。

截稿前，Shopify(SHOP-US) 盤前上漲 2.33%，每股暫報 617.25 美元。

Shopify 表示，A、B 類股若順利通過股東批准，截至 6 月 22 日前，每位股東的持股將在 6 月 28 日再獲得 9 股，不過該項股票分割計畫至少需要三分之二的股東同意。

該公司表示，股票分割是為讓投資人更容易持有公司股票。近幾周來，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 在內許多大型科技公司將陸續宣布股票分割計畫。

此外，Shopify 同日也表示計畫替公司執行長 Tobi Lutke 發行一種不可轉讓的創始人股份以增加其投票權。

據報導，Shopify 的 A 股每股有 1 票投票權，B 股每股則有 10 票投票權，而一旦股東批准發行創始人股份後，Tobi Lutke 透過創始人股份和現有 B 類股份合併將獲得 40% 的總投票權。

該公司獨立董事 Robert Ashe 聲明表示，Tobi Lutke 是支持與執行 Shopify 策略願景的關鍵，這項提議將確保替股東創造最大化價值。