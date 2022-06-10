傳奇經理人示警 美股跌勢仍未完結

傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 警告，美股急劇下跌仍未完結，熊市很可能還要持續一段時間。

Druckenmiller 週四 (9 日) 表示，美股已進入熊市 6 個月，但他認為熊市極有可能還要維持一段時間。

他說，美股跌勢的催化劑，是聯準會 (Fed) 在因應幾十年來最嚴重通膨方面變得更加激進。他認為，可能會因此導致 2023 年某個時候出現經濟衰退。

Druckenmiller 也表示，在過去 6 至 8 個月，他持續做空固定收益和股票，並且避免進行太多外滙交易，同時持有石油、黃金和銅等大宗商品。此外，他也表示，如果市場出現合適時機，將會再次做空股票，並可能在未來 6 個月的某個時間點做空美元。

素有「大宗商品之王」之稱的知名投資人 Dennis Gartman 先前也表示，美股熊市自今年初就已經開始，並且預計還將持續數月。他認為，在熊市的期間，任何反彈都可以是個賣出的時機。

Gartman 指出，在他個人的投資組合中，大約有 25% 是現金，同時他也持有黃金、原油和大宗商品。Gartman 預計，由於聯準會鷹派立場，2022 年美股主指還會持續下跌，進入熊市，而當前最佳良策是「現金為王」。

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 曾表示，現在的趨勢不是賣股轉向債券加現金的配置，而是賣出股債轉向現金，這導致現金需求大幅飆升。