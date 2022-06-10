中華電續居獲利雙冠王 前5月每股賺1.98元

電信三雄今 (10) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 受惠大型專案與大數據營收挹注，再度坐穩雙冠王寶座，5 月每股純益 0.41 元，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.34 元、遠傳 (4904-TW)0.24 元；中華電前 5 月每股賺 1.98 元，分別贏過台灣大 1.65 元、遠傳 1.18 元。

中華電

5 月營收 174.5 億元，月減 0.85%、年增 6.8%；營益率 22.81%，月增 0.14 個百分點、年減 0.32 個百分點；EBITDA 72.5 億元，月減 0.96%、年增 4.1%；稅後純益 31.6 億元，月增 1.28%、年增 6.7%，每股純益 0.41 元。

前 5 月營收 863.4 億元，年增 4.3%；營益率 22.74%，年增 0.22 個百分點；EBITDA 359.1 億元，年增 4.2%；稅後純益 153.4 億元，年增 4.7%，每股純益 1.98 元。

中華電表示，由於大型智慧能源專案及智慧監控專案入帳挹注，加上大數據營收成長，資通訊專案營收較去年同期大幅躍進、核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，推升行動服務營收延續增長態勢，行動月租型 ARPU 年增 4.2%，連續 14 個月成長；銷貨收入因家電商品銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路也受惠數位生活型態及宅經濟推升頻寬需求與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻 ARPU 年增 3.2%，為連續 17 個月成長。

中華電表示，與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超越預期。

台灣大

5 月營收 140.6 億元，月增 9%、年增 4.1%；營益率 10.76%，月增 0.1 個百分點、年增 0.3 個百分點；EBITDA 29.7 億元，月增 4.13%、年增 5.21%，連 7 個月呈現年增、達到近年高點；稅後純益 9.5 億元，月減 1.49%、年增 7%，每股純益 0.34 元。

前 5 月營收 668 億元，年增 11.2%；營益率 10.47%，季減 0.08 個百分點；EBITDA 142.9 億元，年增 6.9%；稅後純益 46.4 億元，年增 1.2%，每股純益 1.65 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，在 5G 與 mo 幣多、好速成双、Disney + 三大獨門方案穩定助攻，以及疫情帶動超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5 月行動服務營收年增幅為一年來最高，智慧型手機月租 ARPU 也創下 109 年初以來的新高。

儘管去年同期三級警戒墊高基期，5 月電子商務營收年成長幅度縮小，但 5G、電商、家用寬頻三大引擎仍同步成長，帶動合併營收年增 4%，此外，公司各項業務經營策略得宜，雖然有疫情干擾，前 5 月合併營業利益達 70 億元，年增 10%，成長率創多年來新高。

遠傳

5 月營收 69.84 億元，月增 1.6%、年增 8.1%；EBITDA 25.7 億元，月增 3.1%、年增 10.4%，連續 14 個月正成長；稅後純益 7.87 億元，月增 8%、年增 20.7%，每股純益 0.24 元。

前 5 月營收 357.63 億元，年增 6.3%；EBITDA 126.29 億元，年增 10.5%；稅後純益 38.42 億元，年增 23.6%，每股純益 1.18 元。

遠傳表示，隨著總用戶數穩健增加，5G 滲透率持續推升 ARPU 向上，帶動行動服務營收年增高達 3.2%；客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 創下三年以來新高，年增 3.3%，連續 15 個月正成長；月租型 ARPU 同步創下 2020 年 1 月以來新高，年增 2.4%。

新經濟營運方面，遠傳指出，5 月新經濟營收年增高達 25%，多項業務同樣達雙位數成長，包含資通訊業務營收年增 55%；個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長率達 40%。累計至今年 5 月，新經濟營收佔比擴大至 18.6%，年成長率高達 28%。