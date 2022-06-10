盼國際旅客來訪 美旅遊業呼籲白宮：停止入境新冠檢測要求

旅遊和飯店業主加大施壓美國政府，要求取消入境美國者出示行前新冠病毒陰性檢測的規定，主張該規定令遊客卻步，挫傷旅遊業。

全著全球對新冠病毒的防疫限制，英國、義大利、希臘和其他國家已取消類似規定。

目前入境美國的旅客仍須提供新冠病毒檢測陰性證明，無論疫苗接種狀況或入境者公民身分。入境者也可提供新冠肺炎康復證據。包括南韓、日本在內的其他國家也仍對入境者有同樣要求。

萬豪國際集團執行長 Tony Capuano 表示：「出示行前新冠病毒檢測結果的要求對旅客帶來不確定性，這可能會導致旅客選擇其他障礙較小的目的地，如果我們不消除這些不必要的障礙，美國就會錯失良機。」

擁有全美 54 家飯店的 Pebblebrook Hotel Trust 公司執行長 Jon Bortz 也認為，「行前檢測阻礙了國際旅客預訂美國之旅的意願。」

全球最大線上旅遊營運商 Booking Holdings 執行長 Glenn Fogel 表示，行前檢測的規定讓旅客寧可造訪其他國家，或者想方設法繞過規定，例如先飛往加拿大或墨西哥，再開車越過邊境來逃避限制。

包括舊金山和邁阿密在內近 40 位美國市長本周也致信白宮新冠疫情協調員 Ashish Jha 博士，敦促他取消檢測的要求，因為美國各大城市難以重新吸引國際遊客。

旅遊業高層上周已與 Jha 召開會議，政府對終止該規定的時間表仍未表態。美國旅遊協會主席 Tori Barnes 在會後表示：「政府未能說明何時會取消行前檢測的規定。」

洲際酒店集團 (IHG) 執行長 Keith Barr 受訪時也對美國入境者新冠檢測要求表示失望。「這與世界其他地方格格不入。」白宮沒有回應置評請求。

摩根士丹利分析師 Jamie Rollo 周三表示，遊輪旅客更擔憂該新冠病毒檢測的要求，因為他們怕一旦自己呈現陽性反應，就會被困在遊輪上不能下船。