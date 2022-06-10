美國會議員衝刺期中選舉 520億美元晶片法案恐前功盡棄

美國為了提振半導體製造實力以抗衡中國的 520 億美元晶片法案，在國會卡關已久，隨著 11 月期中選舉到來，民主黨議員把焦點轉移到槍枝暴力相關立法，加上共和黨議員質疑聲音升高，現在恐怕會前功盡棄。

拜登政府、尤其是商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 原本把晶片法案列為施政優先事項，但一些國會議員抱怨白宮後續的參與度不高。知情人士透露，現在距離美國國會夏季休會期愈來愈近，期中選舉造勢將開跑，很多問題仍懸而未決。

根據消息人士，一些原本和拜登政府合作的共和黨議員，不願讓拜登在期中選舉前攬功，削弱共和黨可能取得的勝利。共和黨希望在奪回眾議院、參議院甚至兩院的過半席次之後，屆時再重寫一套自己的抗中法案。

不僅如此，由於美國發生多起大規模槍擊案，不少民主黨參議員希望就槍械管制法案達成共識，使晶片法案等其他立法事項被冷落在一旁。起草晶片法案者之一、維吉尼亞州民主黨參議員 Mark Warner 表示：「我們必須更有急迫感。」

拜登政府欲強化美國研發實力、保持技術領先，與崛起的中國抗衡，而撥款 520 億美元鼓勵國內半導體生產是關鍵的一部分。

但許多國會山莊和企業界遊說人士，對拜登政府愈來愈感到挫折。熟悉談判內情的國會消息來源透露，白宮給眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和民主黨眾議員的壓力不夠大，導致法案遲遲無法定案。一些支持此法案的共和黨人，也對白宮不夠積極的態度感到困惑。

雷蒙多在最近受訪時表示，她仍持續和佩洛西洽商，與民主黨眾議員之間也有明確的共識。

政府官員認為，企業界可以更積極推動法案，例如，儘管半導體業者大聲呼籲國會議員推動法案，但消費這些晶片的醫療器材、消費性電子產品等產業，卻相對沉默。