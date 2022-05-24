士電拿下豐田充電樁大單 將跨足充電站營運

士電 (1503-TW) 今 (24) 日召開法說，總經理謝漢章表示，未來營運兩大主軸為綠電供應者與充電營運商，目前充電佈局已有實績，協助豐田在台建置 80 座充電樁，最快 8 月也將與起而行合資成立充電站營運公司。

士電旗下四大事業包括重電、開關、電裝品及自動化事業，其中新能源及電廠統包屬於重電事業，電動車相關則歸在電裝品事業。

謝漢章表示，過去公司扮演 EPC 統包商角色，協助太陽能、風電業者建置升壓站或各種儲能系統，未來除幫大家抬轎，也會朝綠電供應者角色邁進，但會與客戶達成友好關係、相輔相成；充電佈局上，也期許能從充電樁設備供應商，走向充電營運商。

在綠電方面，機器事業群總經理程相智表示，將自建屋頂型太陽能電廠，在自家廠房評估許多點，未來可能建置 5MW 發電廠，也積極尋找漁電共生地點，目標 2027 年發電量達 500MW，內部也設定 2023 年綠電比重 15% 的目標。

充電營運方面，電裝品事業群總經理董濟仁指出，豐田甫發表的 Toyota bZ4X 純電休旅車，公司也拿下訂單，協助其在台建置 80 座充電樁，未來除生產與驗證外，預計 8、9 月與起而行合資成立充電站營運公司，正式跨入充電站營運。