俄烏戰爭+中國清零 OECD繼世銀之後調降全球成長預測值

經濟合作與發展組織 (OECD) 剛成為最新一個調降今年全球成長預測的國際機構。

OECD 估計，2022 年全球 GDP 將達到 3%，比 12 月的預測值下滑 1.5 個百分點。

總部位於巴黎的 OECD 周三 (8 日) 在其最新的經濟展望中表示：「烏克蘭遭入侵，以及中國主要城市和港口因清零政策而關閉，已經產生了一系列新的不利衝擊。」

俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟產生巨大影響，但中國堅持的防疫清零政策也在拖累全球經濟，因為中國在在國際供應鏈和整體消費占有重要角色。

世界銀行周二 (7 日) 對全球成長前景的看法也變得更加消極。該機構表示，今年全球 GDP 將達到 2.9%，低於 1 月預測的 4.1%。

OECD 周三在報告中表示，調降目標在一定程度上「反映出俄羅斯和烏克蘭的嚴重影響」，「但大多數經濟體的成長將大大弱於預期，特別是歐洲，2023 年的預測中已納入對俄羅斯進口石油和煤炭的禁運。」

在上個月同意停止從自俄國購買煤炭之後，歐盟於 5 月下旬開始對俄羅斯實施石油禁運。歐盟一直嚴重依賴俄羅斯的石化燃料，一夜之間削減其中一些供應將對經濟產生重大影響。

即使如此，由 19 個國家組成的歐元區和美國在經濟前景方面並沒有太大差異。OECD 表示，歐元區今年將成長 2.6%，美國將成長 2.5%。

對於生活成本危機也成經濟問題的英國來說，今年 GDP 預計為 3.6%，然後明年將跌至零。

OECD 表示：「由於勞動力和供應持續短缺加上能源價格走高，英國的通膨率將繼續上升，將在 2022 年底達到 10% 以上的峰值，然後到 2023 年底時逐漸下降至 4.7%。」

新興經濟體的全球宏觀形勢更形惡化，尤其是因為預計它們將因糧食供應短缺而受到最大的傷害。

OECD 表示：「鑑於對俄羅斯和烏克蘭農產品出口的依賴，許多新興市場經濟體出現糧食短缺的風險很高。」該機構預測中國今年成長 4.4%，印度成長 6.9%，巴西成長 0.6%。