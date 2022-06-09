〈台股盤前〉美公債殖利率彈升挫多頭 台股缺量能加持指數上攻有壓

美國 10 年期公債殖利率攀升，美股翻黑走跌作收，法人認為，台股短線雖有電子權值股反彈領軍多頭反攻，但因成交量能尚未明顯回溫，在通膨壓力未解下，短線拉回整理機率大。

通膨壓力、國際原油價格飆漲，美國 10 年期公債突破 3% 整數關卡，擊垮美股多頭氣勢，四大指數同步翻黑下跌，這也牽動與美股高度連動的台股走勢。

美股四大指數 8 日同步收黑，其中道瓊工業指數下跌 269 點、S&P 500 下跌 44.91 點、那斯達克也下跌 89.96 點，另外，費城半導體也下挫 73.86 點。

台股昨 (8) 日在電子權值股領軍下，指數站上 16600 點整數關卡後，逐步攀升至 16700 點收復 5 日線作收，但儘管電子族群成交量回升至 55%，但因交易量能僅 2000 餘億元，在缺乏量能助攻下，台股要上攻仍有壓力。

法人進一步指出，台股 8 日雖有電子權值股拉抬指數走揚，但因市場觀望氛圍持續，在缺乏量能加持下，部分個股上漲後旋即面臨賣壓調節，進而壓抑漲幅表現，甚至有下修翻黑壓力，短線需慎防拉回風險。

法人表示，在美股震盪整理情況下，大盤指數想反攻收復 16800 點的季線後，仍有挑戰關卡要突破，其中又以量能放大為當務之急，必須要成交量能要能放大至 2500 億元，才有機會站穩季線繼續向上突破。