〈進出口統計〉中國封控衝擊 5月出口落預估值下緣 下半年六趕七追

財政部今 (8) 日公布 5 月進出口統計，單月出口值 420.8 億美元，為歷年單月次高，年增幅為 12.5%，連續 23 個月正成長，但受中國大陸封控影響，因此即便工作天數增加，但出口值落在預估值下緣，但看好電子傳統旺季與市場對半導體需求仍在，看好下半年出口可望出現「六趕七追」的態勢。

財政部統計處處長蔡美娜表示，累計前 5 月出口值共 2044.8 億美元，年增幅 20.1%，在出口引申下，5 月進口值 396.8 億美元，為歷年單月新高，年增幅 26.7%，累計前 5 月進口值 1814.1 億美元，年增幅 26%。

主要出口貨類中，包括電子零組件與礦產品表現相對亮眼，其中電子零組件受高效能、車用 5G 等需求活絡，推升單月出口值達 167 億美元，創單月第三高，且光是電子零組件對總出口貢獻就高達四分之三。

至於資通與視聽產品，儘管銷往美國與東協市場出口持續增加，但受中國大陸封控與歐洲對儲存媒體與筆電需求有鬆動跡象，使得單月出口年增率降至 1.7%，是 109 年 4 月以來最低增速。

而光學器材表現相對慘淡，蔡美娜說，主要與疫情紅利消退有關，導致電視與筆電需求轉淡，面板供需失調更為嚴重、價格持續下挫，單月出口年減幅達 32.9%，連續 7 個月負成長，創 105 年 3 月以來最大跌幅。

傳產部分則以礦產表現最亮眼，主因是俄烏戰爭延續，推升國際原油價格處於高檔，加上各國防疫解禁、經濟解封，帶動油品市場供需緊俏，進一步推升 5 月礦產品出口值高達 25 億美元 創歷年最佳成績，年增率高達 1.2 倍。

展望後市，蔡美娜表示，6 月出口仍以電子零件為要角，其中在晶圓代工中，根據台積電法說釋出訊息，雖然消費性電子產品有修正現象，但車用電子與高效能運算需求穩定，而且產能應用良好，是推升電子零組件出口成長的有利因素。

至於資通訊產品，根據市調機構報告，受通膨排擠個人消費支出意願，因此市場認為，下半年手機出貨量將因此下修，且國內品牌也說疫情紅利消退，下半年很難再有大爆發的現象，市況將回到疫情前的常態狀況。

蔡美娜說，從季節性因素來推估，6 月出口值約落在 407 億到 421 億美元之間，年增幅則落在 11% 到 15% 左右，下半年可能受基期墊高因素影響，年增幅預估約 11% 左右。