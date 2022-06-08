外資敲進晶圓雙雄與鴻海 大砍新光金2.6萬張

台股今 (8) 日在超級股東會起跑下，半導體雙雄台積電、聯發科領軍電子權值股反攻，終場上漲 157.63 點，收 16670.51 點，站回五日線。外資買超集中電子股，敲進晶圓雙雄與鴻海，大砍新光金超過 2.6 萬張。

觀察三大法人資金變動，外資回頭買超 43.96 億元，終止連 4 賣，投信加碼買超 6.31 億元，自營商同步買超 36.32 億元，三大法人共買超 86.64 億元。

期貨方面，外資增持多單 3000 口，多單未平倉口數增至 9587 口；投信回補空單 218 口，空單未平倉口數降至 5553 口；自營商則減持多單 1101 口，多單未平倉口數降至 8974 口。

外資今日買超集中電子股，買超矽格 5751 張、鴻海及台積電各超過 4500 張、聯電及欣興各逾 3000 張；傳金族群方面，大買陽明 7586 張，買超中信金、開發金逾 3000 張，遠東新、大同、華航、台泥、萬海也獲敲進超過 2000 張。

外資撤出金融族群，大賣新光金超過 2.6 萬張，元大金、國泰金逾 3000 張，兆豐金逾 2600 張；電子股華通遭賣超 7651 張，宏碁、群創、旺宏、智原、台亞都超過 2000 張；傳產股亞力 7046 張，華新 6723 張，慧洋 - KY 逾 5000 張，長榮也有超過 2000 張。

法人指出，大盤高檔整理近 6 個交易日，維持 16400-16700 點間，但成交量縮可能使橫盤震盪整理格局延續，且今日雖然大漲但未越過前波高點，預估短線將持續橫盤整理。