台股反彈奪回5日線 三大法人買超86.64億元 外資終結連4賣

台股今 (8) 日由電子領軍反彈，一度站上 16700 點關卡，半導體雙雄台積電、聯發科漲勢凌厲，金融、傳產也各自表現，加權指數終場上漲 157 點，收在 16670 點，收復 5 日線，三大法人均站買方，合計買超 86.64 億元，外資終結連 4 砍。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資今天回頭買超 43.96 億元，終止連 4 賣；投信加碼買超 6.31 億元；自營商同步買超 36.32 億元。三大法人合計買超 86.64 億元。

晶圓代工龍頭台積電股東會登場，董事長劉德音強調今年產能利用率仍相當滿，營收預期成長 30% 左右，今天在買盤回籠下，股價漲逾 1%，收 544 元，市值回升至 14 兆元之上；IC 設計大廠聯發科股價重返 900 元俱樂部，飆漲約 4.5%，終場收 930 元，創波段新高。

航運股今天普遍走揚，貨櫃三雄中以陽明漲逾 2% 最為凌厲，萬海同步上漲 1.6%，裕民、漢翔、宅配通也吸引資金進駐，慧洋 - KY、四維航、中航、長榮航則震盪走跌。

股后信驊 5 月營收續創新高，並上調全年營收年增率至 45% 以上，今天續獲買盤力挺，股價勁揚逾 3%，收 2435 元，大立光、譜瑞 - KY、旭隼、祥碩等漲勢也不俗，亞德客 - KY 終場漲逾 5%，重回千元之上，收 1050 元，台股再現九千金。