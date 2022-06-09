【Wen姐筆記】外資融資跳恰恰 量能不出 等季線靠近

新台幣匯率昨日小貶，仍在 29.5 元兌 1 美元上下，不過外資昨日並未落跑，反而是連買 4 天的融資，昨日又被洗出場。台股大盤闖季線，卡在量能不出，多方策略似乎仍然是以時間換空間，等季線靠近再表態! 由於英特爾發布半導體需求警報， 費半挫低逾 2%，台股今日半導體族群的表現，仍將影響指數表現! 台股短線多空強弱分界仍為 16588 點，關鍵點位為 16520、16633 與 16717 點。

台股已幾乎在同一區間橫盤 4 個交易日，16500 點城池，16500 點兩端哨站為 16520 與 16486 點，明顯為防守區。短多要維持控盤，必須站穩 16555 點與 16600 點城池，16600 點兩端哨站為 16588 至 16616 點，多方挑戰季線企圖仍在。闖過 16633 至 16666 點雷區，才可視為短多發出攻擊訊號，往 16700 點城池挺進! 16700 點兩端哨站為 16688 與 16717 點。如進入 16747 至 16800 點城池，展開季線攻防戰! 16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點。多方必須燃料充足，才可望續往 16853 與 16900 點挺進! 16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。

但如多空角力後棄守 16486 點，對於挑戰季線相當不利，不僅攻勢降溫，還需提防續往 16448 至 16400 點城池回測，16400 點兩端哨站 16383 與 16416 點，如再棄守 16366 至 16333 點區間，恐回測 16300 點城池，16300 點兩端哨站為 16313 與 16282 點。如再棄守 16253 點，則準備進入月線保衛戰。

台股雖然攻季線卡關，不過籌碼面部分，外資投信等較安定籌碼並未鬆動，昨日反而是融資不耐久盤退場，籌碼面對多方仍屬有利。而大盤橫盤休息，也不宜休息太久，表態倒數，16500 點城池為重要強弱觀察重點! 短線上仍以超級股東會日重量級公司，搶攻新聞版面，多空頗有醞釀下周除權息行情再表態意味! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)