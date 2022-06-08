〈台幣〉連5貶收29.52元 續創2周新低

台北股匯今 (8) 日走勢不同調，台股漲 157 點，收 16670 點，新台幣兌美元匯率則陷震盪整理，盤中一度重回 29.4 字頭，但終場仍收黑，微貶 0.6 分，以 29.52 元作收，為連 5 貶，續創 2 周新低，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.09 億美元。

亞洲貨幣今天互有升貶，新台幣兌美元匯率今天以最低點 29.55 元開盤後，一度拉升至 29.48 元，升值 3.4 分，不過，外資有買有賣，並未大幅匯回，出口商拋匯意願也不高，使得成交量明顯萎縮。

新台幣兌美元匯率終場貶值 0.6 分，收在 29.52 元，為 5 月 25 日以來的最低點，台北外匯市場成交值 8.11 億美元，元太外匯市場成交值 3.98 億美元。

隨著美債殖利率下滑，美元指數周二 (7 日) 也自高點回落，市場燃起對通膨已經觸頂的希望，投資人靜待周五公布的最新美國 CPI 數據，以及聯準會下周的利率決策結果。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.04%，日圓續貶 0.61%，人民幣也貶 0.17%，韓元則逆勢升值 0.31%，新加坡幣升值 0.15%，歐元微幅走升。

外資今天終止連 4 賣台股，轉為買超 43.96 億元，半導體雙雄台積電、聯發科領軍電子股走強，金融、傳產也各自表現，帶動大盤一度站上 16700 點，終場上漲 157 點，收在 16670 點，收復 5 日線。