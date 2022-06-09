美國汽油需求攀升 國際油價飆漲至13周新高

國際油價周三（8 日）上漲逾 2% 至 13 周新高，主因是受美國需求上升、對中國解封後需求增加預期，以及對數個產油國家供應擔憂因素影響。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.36%，至每桶 123.42 美元；7 月到期的西德州原油期貨上漲 2.18%，至每桶 122.02 美元。

布蘭特原油期貨與西德州原油期貨有望改寫自 3 月 8 日以來紀錄，當時價格為 2008 年以來新高。

美國能源美國能源情報署（Energy Information Administration,EIA）表示，上周美國商業原油庫存意外上升，而戰略石油儲備（SPR）降至記錄新低，因為煉油廠的投入升至 2020 年 1 月以來新高。

根據 EIA 數據，美國上周原油庫存增至 202.5 萬桶，高於預期的 - 191.7 萬桶，前值為 - 506.8 萬桶；另一方面，美國汽油庫存意外減少 80 萬桶，不及市場預期的增加 110 萬桶，儘管汽油價格高漲，需求仍居高不下。

CHS Hedgings 能源市場分析師 Tony Headrick 說：「汽油庫存減少的報告是一個亮點，因為美國各地市場供應緊張，儘管許多地區的汽油價格超過每加侖 5 美元，需求依然強勁。」

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 則表示，國際油價受中國鬆綁新冠疫情限制後需求可能提升的預期支撐走高，今年夏天需求與進口將增加。

除此之外，幾個國家在提高產量方面可能面臨問題，也成為油價走高的因素。

挪威部分石油工人因薪資問題計劃從 6 月 12 日開始罷工，導致一些原油產量面臨停產風險，阿聯能源部長 Suhail al-Mazrouei 日前表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增產狀況低迷，目前各國距日產目標還差 260 萬桶。

另一方面，伊朗拆除聯合國國際原子能總署 (International Atomic Energy Agency，IAEA) 的兩個監控鏡頭，近一步給供應前景帶來壓力。

此舉可能會加劇聯合國核能監督機構、美國與其他國家和伊朗就其核計畫進行談判的緊張局勢。先前有分析師表示，雙方有望達成協議，解除對伊朗制裁，並替全球每日增加 100 萬桶原油供應。