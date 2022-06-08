摩根大通：國際油價飆上150美元 美股仍能重返歷史高點

摩根大通全球研究部門共同主管 Marko Kolanovic 表示，即使國際油價每桶衝上 150 美元，美國經濟仍能因應高油價，且美股仍能重返歷史高點。

CNBC 報導，Kolanovic 在周二（7 日）說，即使油價每桶飆上 150 美元，美國經濟仍足以因應高油價的局面，能避免陷入衰退。他表示，「油價可能會進一步走高，特別是考量… 歐洲局勢和戰爭。所以，我們不會感到驚訝，但這可能是短暫飆高，最終會正常化。」

紐約原油周三亞洲盤盤中漲 0.2% 至每桶 119.67 美元，接近三個月高點。

如今 Kolanovic 預估到年底標普 500 指數將漲至 4,800 點左右，追平 1 月寫下的歷史新高。標普 500 指數周二收盤報 4,160.68 點。

Kolanovic 說：「我們認為投資人在未來 12 個月不會緊抱現金，你知道，等待這次衰退，如果我們繼續看到消費者花錢，尤其是服務領域，那麼我們認為投資人會逐漸重返股市。」

Kolanovic 的布局首選仍是能源類股，這是他自 2019 年以來一直看好的族群。他說，儘管股價上漲，但本益比仍下降，企業獲利成長速度更快，因此現在能源類股的本益比比一年前低。