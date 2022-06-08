鉅亨美股雷達：微軟大幅削減在俄國業務 威騰電子考慮分拆快閃記憶體事業

美股重要看點：

投資人投資人等待關鍵的通膨指標並評估經濟成長放緩的跡象。美國 10 年期公債殖利率來到 3.012%，美股期貨週三 (8 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨漲 0.02%。

美國聯準會 (Fed) 關注的經濟指標、亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測模型的最新資料，截至 6 月 7 日，美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率預估值從 1.3% 下修至 0.9%，代表美國經濟在第 1 季下滑 1.5% 之後 ，如今相當接近衰退邊緣。

GDPNow 指出，占 GDP 近七成的個人消費支出成長率預期，自先前的 4.4% 下修至 3.7%，實質民間國內投資總額成長率自 - 8.3% 下修至 - 8.5%，但貿易前景有所改善，淨出口對 GDP 的影響料自原先的 - 0.25 個百分點減輕為 - 0.13 個百分點。

美國財長葉倫周二 (7 日) 表示，美國面臨各種大環境挑戰，包括「高得令人難以接受的通膨」。她並預料通膨將保持在高點，拜登政府可能上修今年通膨預估值，該預測值目前為 4.7%。葉倫說，想要壓制通膨壓力而不傷害勞動力市場的強度，需要靠適當的財政預算彌補 Fed 的貨幣政策行動。

世界銀行 (World Bank) 警告，全球經濟將面臨 1970 年代高通膨、成長疲弱的「停滯性通膨」(stagflation)，並把全球今年的經濟成長預測從 1 月所估的 4.1% 大砍為 2.9%，美國的成長預測則從 3.8% 降為 2.6%。

橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 周二 (7 日) 表示，世界多國央行兩年後將開始降息，以重建受停滯性通膨 (stagflation) 衝擊的經濟。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月批發庫存月率終值 (%)，前值 2.1

美國上週 EIA 精煉油庫存變動 (萬桶)，前值 - 53

美國上週 EIA 汽油庫存變動 (萬桶)，前值 - 71.1

重要個股動態：

1. 威騰電子 (Western Digital)

威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 周二 (7 日) 宣布將進行策略評估，考慮分拆旗下快閃 (Flash) 記憶體和傳統硬碟 (HDD) 事業。

威騰透過聲明表示，與 Elliott Management Corp 在內等股東討論過後，將全面評估策略替代方案，包含進行業務分拆，證實華爾街日報 (WSJ) 先前報導。

Elliott 也透過共同聲明表示，對於威騰考慮分拆快閃記憶體事業的開放態度感到振奮，準備提供策略資源和資金，幫助兩項業務實現各自價值。Elliott 持有威騰電子 6% 股權。

WDC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據彭博周三（8 日）報導，微軟正在大幅削減其在俄羅斯的業務，以回應俄國入侵烏克蘭的行為，加入其他也在削減或退出該國業務的科技同業行列。

微軟聲明表示，由於經濟前景變化以及對公司在俄羅斯業務的影響，決定大幅縮減在該國的業務，不過會繼續履行與俄國客戶現有的合約，且被暫停的新產品與服務銷售仍然有效。

公司發言人表示，此次大幅削減業務估逾 400 名員工受影響，目前正與這些員工密切合作，確保他們受到尊重，並在艱困時期能獲得公司全力支持。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街分析師近期持續看多能源股，美國石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 股價週二 (7 日) 收漲 4.6%，突破 100 美元大關，創下 8 年來新高。

華爾街分析師看好埃克森美孚後市，調升該公司目標價與評級。Evercore ISI 將埃克森美孚評擊上調至「跑贏大盤」，並將目標價從 88 美元上調至 120 美元。不過，Evercore ISI 也提醒投資人，投資景氣循環類股，應隨時注意觸頂跡象。

瑞士信貸也將埃克森美孚目標價從 102 美元上調至 115 美元，並上調對該公司全年收益預期。高盛則將埃克森美孚的目標價從 104 美元上調至 117 美元。