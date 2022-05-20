中國車市復甦可期 汽車零組件業連袂走強

隨著中國可望逐步解封，缺車問題可望於下半年陸續緩解，中國車市買氣復甦可期，相關供應鏈今 (20) 日連袂走強，智伸科 (4551-TW) 表示，目前手握多款涵蓋電動車傳動系統等相關關鍵零組件產品訂單，有助營運動能放大，吉茂 (1587-TW) 也表示，看好兩岸工廠產能拉升，全年營收力拚成長上看 20%。

汽車零組件大廠包括萬在 (4543-TW)、宏旭 - KY(2243-TW)、智伸科、堤維西 (1522-TW) 和耿鼎 (1524-TW) 盤中漲幅均超過半根停板，宇隆 (2233-TW)、帝寶 (6605-TW)、大億金茂 (8107-TW) 和吉茂漲幅也在 4% 上下。

據中國汽車工業協會的數據顯示，4 月汽車產銷量大幅下滑，分別為 120.5 萬台、118.1 萬台，銳減多達 46.1%、47.6%，顯示買氣受封控政策衝擊大，不過，由於勢必逐漸解封、部分車廠也預期下半年缺車問題將緩解，下半年中國車市轉強在望。

智伸科表示，第二季整體汽車供應鏈和原物料波動的不確性風險猶存，仍保持高度謹慎因應，不過，隨著品牌車廠積極推新能源車款搶市，持續專注開發新技術應用產品。

智伸科強調，目前已手握多款涵蓋新能源車和電動車傳動系統等相關關鍵零組件產品訂單，有望隨著新能源車滲透率提升，帶動出貨增溫。

吉茂則表示，去年第三季已做客戶調漲價格，但客戶舊有訂單未消化完畢，調整效應遞延至本季才會陸續顯現，而因應年初國際鋁價持續處於高檔，也將再次評估調整客戶售價。

吉茂表態樂觀看待今年營收，由於同業退出美國市場迎來轉單效應，兩岸工廠產能拉升，力拚營收年成長上看 20%。