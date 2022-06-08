〈台化股東會〉電費凍漲不健康 洪福源：長期不利政府營運

國內持續實行電費凍漲政策，台化 (1326-TW) 董事長洪福源今 (8) 日表示，短期間政府雖能承擔、緩解民生壓力，但凍漲虧損終究事由人民買單，長期對政府營運也不利，支持讓民生、特定族群凍漲，但企業應共同反映能源成本。

洪福源表示，近期煤炭、天然氣成本大漲，日本天然氣百萬 Btu 達 28 美元，煤炭每噸已達 400 美元，換算每度電價格成本就超過 4 元，低於目前電費，因此電費凍漲造成的虧損，是由全民買單。

洪福源認為，能源價格持續飆漲，凍漲政策短期間能緩解民生或特定產業壓力，但長期而言政府難負擔虧損壓力，加上 2025 年核電除役，電費遠低於成本狀況下，政府壓力將只增不減。

洪福源表示，電費應反映目前成本，同意對民生、特定對象凍漲價格穩定經濟，但國內企業應一同分擔成本。

台塑集團作為國內用電大戶，在麥寮工業區自擁電廠，供工業區使用，如今能源大漲意味著成本壓力正在升高。

相對其他企業仍使用凍漲政策下便宜的電費，台塑集團必須自行承受能源高漲的成本，且跟進政府減碳、碳中和政策，需擴大設備、製程更新，還計劃將麥寮電廠由燃煤改為燃氣，降低集團碳排。

台化預計未來幾年投資 122 億元優化製程、提高能源效率等措施，目標 2030 年前較 2020 年減碳 25%，今年碳足跡調查將完成直接溫室氣體排放 (範疇 1)、間接溫室氣體排放 (範疇 2)，明年將完成其他間接溫室氣體排放 (範疇 3) 的調查。