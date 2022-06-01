〈車市〉缺車衝擊 5月新車掛牌規模寫9年來同期新低

5 月新車掛牌數統計今 (1) 日出爐，由於中國封控造成零件供應斷鏈、國產車缺車，以及車用晶片短缺問題尚未緩解，總車市規模僅 30922 台，月減 12.3%、年減 10.1%，並創 2014 年來同期新低；前 10 大車商中，僅有和泰車 (2207-TW)TOYOTA、TESLA 和 HYUNDAI 維持年成長，其他多呈衰退。

TOYOTA 穩居 5 月銷售冠軍，掛牌 8637 台，月減 20.5%、年增 9.2%，其中，新一代神車 CROSS 掛牌 2526 台，年增 33.5%。

HONDA 銷售位居亞軍，掛牌數 1778 台，月增 26.8%、年減 10.4%，中華 (2204-TW)CMC 達 1691 台，月減 12.3%，年減 14.6%。

而 TESLA 因大量到港交車，繳出 1655 台的成績，且全數為 MODEL 3，單月排名第 6，年增 67.8%。

HYUNDAI 單月掛牌 1221 台，月增 10.6%、年增 40%，主要因 TUCSON 交車 242 台，年增 231%，VENUE 交車 403 台，年增 9.8%。

累計前 5 月，總車市規模 170520 台，年減 12%，10 大車商中僅 HYUNDAI 維持正成長，較去年同期增 12%。

展望 6 月，和泰車表示，由於各大車商的缺車問題短時間難有大幅改善，再加上外部有通膨等負面因素，預估本月車市表現應會與 5 月差不多。