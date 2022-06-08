埃克森美孚股價突破100美元大關 8年來首見

華爾街分析師近期持續看多能源股，美國石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 股價週二 (7 日) 收漲 4.6%，突破 100 美元大關，創下 8 年來新高。

華爾街分析師看好埃克森美孚後市，調升該公司目標價與評級。Evercore ISI 將埃克森美孚評擊上調至「跑贏大盤」，並將目標價從 88 美元上調至 120 美元。不過，Evercore ISI 也提醒投資人，投資景氣循環類股，應隨時注意觸頂跡象。

瑞士信貸也將埃克森美孚目標價從 102 美元上調至 115 美元，並上調對該公司全年收益預期。高盛則將埃克森美孚的目標價從 104 美元上調至 117 美元。

摩根大通分析師 Phil Gresh 曾表示，埃克森美孚是一家多元化全球巨頭，廣泛業務擁有紮實成長前景。

他認為，埃克森美孚現行股價還有更多上漲空間，因為投資者沒有完全考量其多元化投資組合、大幅改善的資產負債表、近期執行庫藏股的承諾增加 3 倍，以及對資本支出的限制。

埃克森美孚 4 月表示，計劃到 2023 年底執行庫藏股總金額提高 3 倍至 300 億美元，並維持相較適中的資本支出。在最近一季，該公司使用淨現金 21 億美元，執行庫藏股 2620 萬股。

埃克森美孚週二股價收在 103.37 美元，漲幅 4.57%，距該公司在 2014 年 6 月 23 日創下的歷史高點收盤價 104.38 美元相距不到 1 美元。