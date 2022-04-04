受惠油氣價格飆漲 埃克森美孚預估上季獲利將創7年新高

埃克森美孚 (XOM-US) 周一 (4 日) 表示，第 1 季生產結果可能會創下 7 年來單季新高，來自油氣的營業獲利高達 93 億美元。

這家全美最大石油公司截至 3 月 31 日當季業績的初步統計顯示，其石油和天然氣部門的營業獲利可能會較上季的 66 億美元多出 19 到 27 億美元。

正式財報將於 4 月 29 日發布。

埃克森並未對沖或鎖定石油銷售，其財報數字完全依據市場能源價格變化而定。俄羅斯入侵烏克蘭後將上季石油較 2021 年同期推高 45%，達每桶平均 114 美元，為 7 年新高。

巨額的油氣獲利也提高了其他公司的財報預測。因而可能加強美國和歐盟立法者對能源公司的獲利課徵高額稅率。

不過財報最終結果也可能受到俄羅斯業務的拖累。該公司上月表示，在烏克蘭被入侵之後，它將逐步退出俄羅斯。埃克森公司難俄羅斯擁有 40 億美元的資產，有被沒收的可能，影響其生產及獲利的 1% 至 2%。

埃克森煉油營業獲利可能多出 3 億美元，而其化學品業務可能較上季減少最多 3 億美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，預計第 1 季每股獲利為 2.12 美元，較上年同期成長超過 200%。