南韓GDP連7季成長 但Q1增速下修至0.6%

南韓央行周三 (8 日) 公布修正數據指出，南韓 GDP 連續 7 季保持成長，首季經季節性調整後按季成長 0.6%，略低於此前估測的增長 0.7%，年增幅度 3%，也略低於初估的增長 3.1%。

由於長期與新冠疫情的對抗，以及相應的對商業營運與人員流動限制，南韓經濟一直承受壓力，外加供應鏈瓶頸持續、烏克蘭局勢等因素影響，南韓居民消費和投資減弱，影響 GDP 成長。

南韓政府最近取消了幾乎所有的防疫限制，因為大多數人接種疫苗後感染速度有所放緩，這帶來未來有望出現更多支出和投資的預期。

數據顯示，Q1 私人支出較前季下降 0.5%，設備投資減少 3.9%，為 2019 年第一季 (-8.3%) 以來的最低水準，政府消費支出增幅與前一季 (1.3%) 持平。

今年第一季主要支撐 GDP 的為出口，季增 3.6%，進口則下降 0.6%。

南韓經濟不確定性仍高，央行最近將今年的全年成長預期，由先前的 3% 下調至 2.7%。去年 GDP 為 4.1%，是自 2010 年增長 6.8% 以來的最快增速。

南韓央行預計，由於放寬了社會距離規則和最近制定的額外預算，南韓將能夠實現增長預期。

同期，南韓實際國民總收入 (GNI) 季增 1%，總儲蓄率為 35.7%，較前一季上升 0.2 個百分點。