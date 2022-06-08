〈台積電股東會〉劉德音：今年產能利用率相當滿 正與客戶討論明年需求

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日召開股東會，董事長劉德音表示，全球半導體產業鏈庫存調整持續進行中，不過台積電今年產能利用率還是相當滿，但全世界經濟也在改變中，2023 年需求還沒有完全很清楚，正與客戶討論中。

談及近期通膨、原物料上漲對半導體與科技業的影響，劉德音表示，受俄烏戰爭、原油大漲與中國疫情封城等因素影響，全球通膨確實持續中，雖然還在高點，不過應有慢慢緩和跡象，目前對半導體與科技業沒有直接影響，但過段時間對需求可能有些影響，還在觀察中。

劉德音指出，目前看到需求下滑是消費性電子、智慧型手機與 PC 領域，但台積電擁有技術領先優勢，車用、高效運算需求穩定，甚至有些超出供應能力，剛好進行產品組合調整。

至於通膨對明年的影響，劉德音則說，台積電擴廠是為長期成長機會，經濟改變幾季就會過去，但全世界的經濟正在改變中，正與客戶討論如何支持 2023 年需求。

關於未來晶片價格與需求展望，魏哲家表示，台積電都會與客戶好好溝通，定價是策略性，不隨著其他競爭者或市場即時反應來進行定價策略，且台積電提供相當大的價值，也得到良好的回報。

劉德音認為，對半導體業來說，未來十年是非常好的機會，主要原因是生活數位化轉型，包括車用、手機等半導體內含量增加，推升半導體需求大幅成長，台積電主要目的是釋放創新能量，當半導體需求增加，創新就需要台積電的技術。